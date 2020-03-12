Kayseri' de Hastane Çalışanlarına Tıbbı Farkındalık KBRN Eğitimi Verildi.
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Devlet Hastanesi, Kayseri, Güncel

Kayseri' de Hastane Çalışanlarına Tıbbı Farkındalık KBRN Eğitimi Verildi.

Kayseri Devlet Hastanesi ve Kayseri Şehir Hastanesi acil servislerinde görevli personele, Sağlık Bakanlığımız tarafından görevlendirilen eğiticiler tarafından Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer(KBRN)Tehlikeli Maddeler Farkındalık eğitimleri verildi.

12.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:36
Kayseri' de Hastane Çalışanlarına Tıbbı Farkındalık KBRN Eğitimi Verildi.

Kayseri Devlet Hastanesi ve Kayseri Şehir Hastanesi acil servislerinde görevli personele, Sağlık Bakanlığımız tarafından görevlendirilen eğiticiler tarafından Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer(KBRN)Tehlikeli Maddeler Farkındalık eğitimleri verildi.


Kayseri Devlet Hastanesinde 10 Mart 2020, Kayseri Şehir Hastanesi'nde gerçekleşen eğitimlere; Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Karaağaç, Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim yardımcıları Uzm. Dr. Abdullah Gür, Uzm. Dr. Sadi Taccettinoğlu, sağlık yöneticileri ve sağlık çalışanları katıldı.


Eğitim hakkında açıklamalarda bulunan Kayseri Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın; "Kayseri Şehir Hastanesi'nde acil servis çalışanlarımıza ve hastane personelimize (KBRN) Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer kazalar ve savaşlar noktasında meydana gelecek olaylarla ilgili bilgilerimizi yenileme noktasında bir toplantı düzenlemiş durumundayız. Toplantımıza Gaziantep ilimizden üç değerli hocamız şehrimize eğitim için gelmişlerdir. Salı günü Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapmış olduğumuz eğitimden sonra, bugün de Kayseri Şehir Hastanesi'nde görev yapan profesyonel arkadaşlarımıza bu eğitimi verilecektir. Bu eğitimle bilgilerimizi tazeleyerek, hazırlıklarımızı gözden geçireceğiz" dedi.


Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop ise; " Kayseri İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Kamu Hastaneleri Başkanlığımızın destekleriyle KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer ) eğitimi veriyoruz. KBRN; Kimyasal, Biyolojik, Nükleer ve reaktif saldırılara karşı hastanelerimize önceden tedbir almaya zorlamak, bu tedbirlerle acillerimizi aktif hale getirmektir. Teknolojinin ve günümüz bilgilerinin güncellenmesi ile beraber KBRN' de güncellemeler meydana gelmektedir. Bu amaçla tüm Türkiye'de bu eğitimler planlanmaktadır. Eğitime destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.


İki faklı oturumda Kayseri Devlet Hastanesi ve Kayseri Şehir Hastanesinin acil servis çalışanlarına verilen eğitimlerde, Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen Doç. Dr. Ertuğrul Kılıç "KBRN Tarihçesi" hakkında, Uzm. Dr. Mehmet Doğan, "KBRN'de Acil Önü Düzenlenmesi", Acil Servis Sorumlu Hemşiresi Hasret Yıldoğlu ise "Dekontaminasyon Ünitesi" hakkındaki bilgilerini aktardılar.. Ayrıca, kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelere karşı personelin kendi güvenliğini sağlaması için kullanması gereken kişisel koruyucu ekipmanlar ve hasta ile yaralılara müdahale konularında uygulanması gereken yaklaşımlar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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