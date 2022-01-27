Kayseri'de ekipler, yaylada mahsur kaldıklarını bildiren aileye ulaştı - Haberler
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Kayseri'de ekipler, yaylada mahsur kaldıklarını bildiren aileye ulaştı

AA, Hacıbaba Lale - Güncel
Kayseri'de ekipler, yaylada mahsur kaldıklarını bildiren aileye ulaştı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kar yağışı nedeniyle yayladaki evlerinde mahsur kaldıkları için yardım isteyen aileye ulaşıldı.

YAHYALI, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kar yağışı nedeniyle yayladaki evlerinde mahsur kaldıkları için yardım isteyen aileye ulaşıldı.

İnderesi Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Adem Sapmaz, yoğun kar yağışının ardından yolların kapanmasıyla eşi ve 2 çocuğuyla yayladaki evinde mahsur kaldığını belirtip, yardım istedi.

Talep üzerine ekipler, iş makinasının açtığı yoldan aileye ulaştı.

Sapmaz ailesinin, evlerinde yeterli erzak bulunduğunu, yaylada kalmak istediklerini belirtmesi üzerine ekipler geri döndü.

AA / Hacıbaba Lale - Güncel

Kayseri, Yahyalı, kar, Güncel, Haber

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