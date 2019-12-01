Kayseri'de bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü
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Kayseri'de bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü

Kayseri'de pompalı tüfekle vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

01.12.2019 03:38 | Son Güncelleme: 01.12.2019 04:12
Kayseri'de bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü

'de pompalı tüfekle vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Fevziçakmak Mahallesi Olgun Sokak'taki bir evde Hacı (31), kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Silah sesini duyan komşuları ve evdeki arkadaşlarının vermesiyle olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Çınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çınar'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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