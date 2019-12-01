Kayseri'de bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü

01.12.2019 03:38 | Son Güncelleme: 01.12.2019 04:12

Kayseri'de pompalı tüfekle vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Fevziçakmak Mahallesi Olgun Sokak'taki bir evde Hacı Ahmet Çınar (31), kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Silah sesini duyan komşuları ve evdeki arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Çınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çınar'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA