Kayseri'de bir kişi lastiğini değiştirmeye çalıştığı aracının yanında ölü bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayseri'de bir kişi lastiğini değiştirmeye çalıştığı aracının yanında ölü bulundu

09.11.2020 18:47 | Son Güncelleme: 09.11.2020 18:50
Kayseri'de bir kişi lastiğini değiştirmeye çalıştığı aracının yanında ölü bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde biri kişi aracının yanında ölü bulundu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde biri kişi aracının yanında ölü bulundu.

Derviş Antal'ın (64), Anbar Mahallesi Nakliyeciler Sitesi'nde park halindeki kendisine ait hafif ticari aracın yanında hareketsiz yattığını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri, aracının patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Antal'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

İlgili Haberler

Kayseri'de bir kişi aracında ölü bulundu
Kayseri'de bir kişi aracında ölü bulundu
24 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
24 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri: Yakınlarının haber alamadığı kişi, evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri: Yakınlarının haber alamadığı kişi, evinde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem İlham Aliyev Kamala Harris Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Evgar Hazar Ergüçlü Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Samatta Tamer Tuna Fatih Terim Nacer Chadli
Daha Fazla Kasım İstifa Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de bir kişi lastiğini değiştirmeye çalıştığı aracının yanında ölü bulundu - Anbar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 18:50:29. #1.15#
title