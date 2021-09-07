Son dakika haberi! KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ
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Son dakika haberi! KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: KAYSERİ'de Bekir Şahingöz (59), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Ekrem Erdoğan (33) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

KAYSERİ'de Bekir Şahingöz (59), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Ekrem Erdoğan (33) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 17.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bekir Şahingöz ile Ekrem Erdoğan bir araya geldi. Şahingöz, kendisine ait 48 UF 711 plakalı otomobilde görüştüğü Erdoğan ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Otomobilden inen Ekrem Erdoğan belinden çıkardığı bıçakla Bekir Şahingöz'ü çeşitli yerlerinden yaraladı. Şahingöz, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, kendisi de bacağından yaralanan Erdoğan olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Şahingöz'ü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Şahingöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı Erdoğan ise polis ekipleri tarafından kısa sürede saklandığı evde yakalandı. Yaralı olduğu anlaşılan Erdoğan, polis nezaretinde Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika haberi! KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ
Son dakika haberi! KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ
Son dakika haberi! KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ
Son dakika haberi! KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ
Son dakika haberi! KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ
Son dakika haberi! KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ
Son dakika haberi! KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ
Son dakika haberi! KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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