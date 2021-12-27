Kayseri'de 7. kattan düşerek ölen iki amca kızının cenazeleri toprağa verildi - Haberler
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Kayseri'de 7. kattan düşerek ölen iki amca kızının cenazeleri toprağa verildi

Kayseri'de 7. kattan düşerek ölen iki amca kızının cenazeleri toprağa verildi
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın 7. katından düşerek hayatını kaybeden iki amca kızının cenazeleri defnedildi.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın 7. katından düşerek hayatını kaybeden iki amca kızının cenazeleri defnedildi.

Turgut Reis Mahallesi Lale Caddesi'nde dengelerini kaybederek 10 katlı apartmanın 7. katındaki evlerinin penceresinden düşerek ölen İrem Su Pezük (11) ile kuzeni Zehra Gül Pezük (9) için cenaze töreni düzenlendi.

Amca kızlarının cenazeleri Argıncık Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.

Cenazeye, İrem Su ile Zehra Gül'ün güçlükle ayakta duran anneleri ve babaları ile yakınları katıldı.

Dün, 7. kattaki evlerinin penceresinden düşen ve Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan amca kızları, kurtarılamamıştı.

Kayseri'de 7. kattan düşerek ölen iki amca kızının cenazeleri toprağa verildi

Kayseri'de 7. kattan düşerek ölen iki amca kızının cenazeleri toprağa verildi

Kayseri'de 7. kattan düşerek ölen iki amca kızının cenazeleri toprağa verildi

Kayseri'de 7. kattan düşerek ölen iki amca kızının cenazeleri toprağa verildi

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AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

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