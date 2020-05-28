Kayseri'de 660 camide cuma namazı kılınacak
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Kayseri'de 660 camide cuma namazı kılınacak

İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Kayseri'de 660 camide cuma namazının kılınacağını söyleyerek, vatandaşlara da dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgiler verdi.

Kayseri'de 660 camide cuma namazı kılınacak
28.05.2020 15:45 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:48

İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Kayseri'de 660 camide cuma namazının kılınacağını söyleyerek, vatandaşlara da dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgiler verdi. Müftü Güven, "65 yaş üstü büyüklerimiz camiye gidemeyecekler, namazlarını evlerinde öğle namazı olarak eda etmeleri gerekiyor" dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Mart ayından bu yana ibadete kapalı olan camiler, yarın cuma namazı ile beraber ibadete açılacak. il Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, düzenlediği basın toplantısında, alınan önlemler hakkında bilgiler vererek, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Güven, "İçişleri Bakanlığımızın göndermiş olduğu talimat ve genelge gereği nerelerde Cuma namazı kılınabilir bunların ilçe ilçe, kasaba kasaba, mahalle mahalle bütün detaylarını aldık. İlçelerimizde müftülerimiz, Kaymakamlarımız ile belediye başkanlarımız ve ilçe emniyet müdürlerimiz ile irtibat halinde birlikte değerlendirerek ilçelerimizde namaz kılınacak yerler tespit edildi. Sonra bunları özetleyerek İl Müftülüğünde topladık ve Valimizin takdirine sunduk. 660 camide ve namaz kılınabilecek mekanın ilan edilmesi konusunda bizlere talimat verdiler. Vatandaşlarımızdan talebimiz öncelikle alınması gereken kurallara uymalarıdır. Bu bağlamda, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın Cuma namazı için camilere gitmemeleri gerektiğini kendileri de biliyorlar. Sokağa çıkma kısıtlaması halen 65 yaş üstüne devam ediyor. Ancak 15-20 yaş arasındaki gençlerimiz Cuma günleri 11 ile 15 saatleri arasında dışarı çıkabiliyorlardı. Gençlerimiz Cuma'ya gelebilirler. 65 yaş üstü büyüklerimizin namazlarını evlerinde öğle namazı olarak Eda etmeleri gerekiyor" dedi.

"Cami avlularında sosyal mesafe kapsamında işaretleme yapılacak"

Alınan tedbirler hakkında konuşan Prof. Dr. Güven, "Bizler alınması gereken tedbirleri 10 maddede topladık. Sokağa çıkma kapsamında yer alan ve hastalık belirtileri taşıyan vatandaşlarımız namazlarını evlerinde kılmaya devam edecekler. Öncelikleri açık hava olmakla birlikte mevsimsel şartlara göre öğle ve ikinci namazları camide kılınacak. Cuma namazları ise sadece uygun görülen camilerin bahçesinde açık alanlarda kılınacak. Yani Cuma namazlarının tamamı açık alanlarda kılınacak. Güvenli mesafe kapsamında işaretlemeler yapılacak. Namaz kılınan yerin kapasitesi dışında girişlere asla izin verilmeyecek. Her vatandaşımız kendi seccadesi ile gelerek işaretli alanda namazını Eda edebilecek. Maske takma zorunluluğu ibadet esnasında da devam edecek. Abdesthane ve tuvaletler kapalı olacaktır. Halkımız ibadet için abdestli bir şekilde gelecektir. Giriş ve çıkışlarda sosyal mesafe ihlal edilmeyecek, fiziksel temastan kaçınılacak. Cami içerisinde Cuma namazının haricinde öğle ve ikindi namazlarımızı kılarken klima ve vantilatörler asla çalışmayacaktır. Havalandırma için kapı ve pençelere açık tutulacaktır. Namazların sünnetleri ve tesbihatlar evde Eda edilecektir. Takke, tesbih ve ayakkabı çekeceği gibi malzemelerin ortak kullanımı engellenecek. Camilerimizdeki rahlelerimizde kaldırılacaktır. Mevlit, toplu yemek ve cami çıkışında ikramlara asla izin verilmeyecektir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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