Kayseri'de 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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Kayseri'de 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kayseri'de 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'de 4 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de 4 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, G.T. yönetimindeki 38 YL 99 plakalı otomobil, merkez Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı Fuzuli alt geçidinde, R.K'nin kullandığı 38 DM 143 plakalı otomobille çarpışıp karşı şeride geçti.

Bir kamyon ve bir minibüsün de bu araca çarpığı kazada yaralanan kadın sürücü G.T, ambulans hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Kayseri'de 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Kayseri'de 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Kayseri'de 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Kayseri'de 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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