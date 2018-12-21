Kayseri CHP'li Kadın Aday Koro Yönetti, Solo Türkü Söyledi

CHP'li kadın aday koro yönetti, solo türkü söyledi

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) tarafından Atatürk'ün Kayseri'ye Heyet'i Temsiliye Reisi sıfatıyla gelişinin 99.yıldönümü nedeniyle düzenlenen Atatürk orotoryo yoğun ilgi gördü. Koroyu yöneten dernek başkanı ve CHP Kayseri Melikgazi belediye başkan adayı Dr. Sema Karaoğlu, söylediği 2 solo parçayla alkış topladı

Kayseri'de KİGDER tarafından oluşturulan koronun Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki konserine 7'den 70'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu'nun şefliğindeki koroda 70 yetişkin görev aldı."Karaoğlu,"Hey onbeşli"ve"Bir fırtına tuttu beni"türkülerini solo solarak okudu. CHP'li Belediye başkan adayı Dr. Sema Karaoğlu'nun yönettiği koro daha sonra İzmir, 10'uncu Yıl, Harbiye, Mülkiye, Kayseri Lisesi marşlarının da aralarında bulunduğu toplam 9 marşı seslendirildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Dr. Sema Karaoğlu, kısa bir süre önce CHP Melikgazi için aday adaylığını açıkladı. Karaoğlu 'Öncelikle çocuklarım, eşim ve kendi adıma mal beyanında bulunacağım. Hiçbir şirket ekipsiz yönetilmez, hiçbir oyun takımsız oynanamaz, hiçbir eser ekipsiz yaratılmaz. Belediye yönetiminde de ben bu işin ekip başı kaptanı olmaya talibim. Bilimin ışığından ayrılmadan, rant peşinde koşmadan, bölge halkımızla ve STK'ların işbirliği ile dinleyen bir belediye olup tanı koyacağız. Bu hedefler doğrultusunda ilerdeki günlerde şu an olgunlaştırmakta olduğumuz projelerimizi de açıklayacağım. Hedeflerimiz, yöre halkımızı da mutlu edecek. Bu konuda kendime ve ekibime güvenim sonsuz'diye hedeflerini ortaya koydu

Kaynak: DHA