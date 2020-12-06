Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Mostar'a 50 bin maske ve hijyen malzemesi desteği
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Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Mostar'a 50 bin maske ve hijyen malzemesi desteği

06.12.2020 17:17 | Son Güncelleme: 06.12.2020 17:20
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Mostar'a 50 bin maske ve hijyen malzemesi desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK AŞ) tarafından hazırlanan 50 bin maske ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (KASKİ) ürettiği dezenfektan ve hijyen malzemeleri, Bosna Hersek'in Mostar şehrine gönderildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK AŞ) tarafından hazırlanan 50 bin maske ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (KASKİ) ürettiği dezenfektan ve hijyen malzemeleri, Bosna Hersek'in Mostar şehrine gönderildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir ile kardeş şehri Mostar arasında kurulan gönül köprüsü dayanışması sürüyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla KAYMEK AŞ tarafından hazırlanan 50 bin maske ile KASKİ'nin ürettiği dezenfektan ve hijyen malzemeleri Mostar'a gönderildi.

Malzemelerle kardeş şehir halkına bir de mesaj gönderen Büyükkılıç, "Gönül coğrafyamız Bosna Hersek'te köklü medeniyetimizin değerleriyle yüzyıllardır kalbi bizimle çarpan Evlad-ı Fatihan canlarımız bizim en özel emanetlerimizdir. Mesafeler olsa da gönüllerimizin her daim bir olduğu aşikardır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla pek çok ülkeye tıbbi malzemelerin karşılıksız gönderildiğini anımsatan Büyükkılıç, şu ifadelere yer verdi:

"Bosna Hersek'teki kardeşlerimize de bu kapsamda tıbbi malzemeler ulaşmıştır. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak Kayseri'nin dost ve kardeş şehri güzel Mostar'a dayanışma içerisinde olduğumuzun göstergesi olarak maske ve hijyen malzemelerini ulaştırmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Temizlik, maske, mesafe kurallarına uyarak en yakın zamanda bu salgının tüm dünyada son bulmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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