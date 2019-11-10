10.11.2019 10:05 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:10

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluğun güçlü adayı Gültepespor, ligde sıkıntılı günler geçiren rakibi Kafkasspor'u 9-0 gibi farklı bir skor ile yenerek önemli bir avantaj elde etti.



Stat: Argıncık 2 Nolu



Hakemler: Volkan Oğuz xx, Recep Güneş xx, Esat Sabuncu xx



Gültepespor: İbrahim Okuducu xxx, Hüseyin Saltık xxx, İsrafil Vural xxx, Cankat Yalçın xxx, Atakan Umar xx (Dk. 43 Ünal Narinç xx), Emre Altınalana xxx, Alihan Soyak xxx, Şahin Boz xxx, Ömer Mete xxx, Kubilay Babacan xxx, Niyazi Türkan xxx



Kafkasspor: Özkan Aktunç x, Bekir Böke x, Ömer Baykal x, Mustafa Enes Cingöz x, Can Gözdağ x, Osman Kutay Altunbaş x (Dk. 66 Enes Çelik x), Eser Şengil x, Furkan Baykal x, Mert Can Avcı x (Dk. 18 Burak Ekinci x), Osman Üstüntoy x (Dk. 46 Sabri Doğan x), Resul x



Goller: Alihan Soyak Dk. 14 ve 42, Kubilay Babacan Dk. 33, 37 ve 39, Şahin Boz Dk. 36, 85 ve 90, Yunus Emre Altınalana Dk. 80 (Gültepespor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA