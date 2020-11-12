Kayseri ASKF'den Başkan Cabbar'a teşekkür ziyareti
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Kayseri ASKF'den Başkan Cabbar'a teşekkür ziyareti

12.11.2020 17:10 | Son Güncelleme: 12.11.2020 17:15
Kayseri ASKF'den Başkan Cabbar'a teşekkür ziyareti

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Musa Soykarcı, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı Develi'deki amatör sporlara verdiği destekten dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Musa Soykarcı, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı Develi'deki amatör sporlara verdiği destekten dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Develispor'un eski başkan Yunus Özer yönetiminde 2. Amatör ve Süper Amatör kümede Develi'ye layık şekilde mücadele ettiğini ve ciddi bir yapılanmayla Bölgesel Amatör Lige çıkma başarısı gösterdiğini belirten Başkan Soykarcı, "Sizlerin öncülüğünde Develi Belediyesinin de desteğiyle yeni bir yönetim oluşturulması Develi Sporumuzun başarısını daha da artıracaktır. Elde edileceği güzel başarılarla Develi Sporumuz Develinin tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle Cabbar Başkanımıza Develi Sporumuz başta olmak üzere Develi'deki amatör ruhla yapılan sporlara vermiş olduğu desteklerinden dolayı federasyonumuz adına çok teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri ASKF Başkanı Musa Soykarcı ve yönetim kuruluna teşekkürlerini ileten Cabbar Başkan ise, "Develi Sporumuz Bölgesel Amatör Lige çıkarak Develimiz için önemli bir başarıya imza atmıştır. Bu hususta emeği geçen aramızda bulunan Yunus Özer kardeşim başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İnşallah yeni yönetimimizle ve Develimizdeki kardeşlik atmosferi ile Develi Sporumuz daha güzel başarılara imza atarak bizleri gururlandırmaya devam edecekler. Bu hususta sizlerin de bizlere göstermiş olduğunuz teveccühten dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Cabbar'a teşekkür plaketi takdim eden Başkan Soykarcı, "İnşallah Develi Sporumuzun şampiyonluk kupasını Cabbar Başkanımızla birlikte Develi Cumhuriyet Meydanında kaldırmak üzere yeniden buluşmayı temenni ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri ASKF'den Başkan Cabbar'a teşekkür ziyareti
Kayseri ASKF'den Başkan Cabbar'a teşekkür ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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