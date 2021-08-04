Kayseri 4.1'lik depremle sallandı

Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde şu ana kadar can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz Kocasinan ilçesi Saraycık bölgesinde saat 15.38'de 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Görevlilerimiz sahada tarama çalışmalarına başladı" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı