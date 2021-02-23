Kaynaşlı'da muhtarlara afet yönetimi ve farkındalık eğitimi verildi
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Kaynaşlı'da muhtarlara afet yönetimi ve farkındalık eğitimi verildi

23.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 23.02.2021 11:20
Kaynaşlı'da muhtarlara afet yönetimi ve farkındalık eğitimi verildi

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde muhtarlar ve azalarına afet yönetimi ve farkındalık eğitimi verildi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde muhtarlar ve azalarına afet yönetimi ve farkındalık eğitimi verildi.

Toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, risklerin azaltılması, önleme konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021 yılının "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesinin ardından Kaynaşlı ilçesinde muhtarlar ve azalarına afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

Kaynaşlı İlçe Özel İdare Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Halk Eğitim Merkezi Salonunda gerçekleşen eğitimde, AFAD Düzce Şube Müdürü Cihan Metin ve memur Hakan Demir tarafından sunum yapıldı.

Eğitimde, deprem sonrası ilk 6 saat, başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranış şekilleri anlatıldı.

Yapısal riskler, afet sonrası ilk 72 saat, acil durum çantası, deprem sigortası, AFAD gönüllülük projesi, afet ve acil durum planı, bina güvenliği, tahliye, toplanma ve barınma alanları, ilk yardım, yangın ve afet farkındalığı konularında bilgi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Ataseven

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