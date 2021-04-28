Kaynaşlı Belediyesi'ne 500 gıda kolisi bağışlandı
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Kaynaşlı Belediyesi'ne 500 gıda kolisi bağışlandı

Kaynaşlı Belediyesi'ne 500 gıda kolisi bağışlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE (İHA) – İhtiyaç sahiplerine dağıtılması amacıyla hayırsever vatandaşlar tarafından Kaynaşlı Belediyesi'ne 500 gıda kolisi bağışlandı.

DÜZCE (İHA) – İhtiyaç sahiplerine dağıtılması amacıyla hayırsever vatandaşlar tarafından Kaynaşlı Belediyesi'ne 500 gıda kolisi bağışlandı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında zor durumda olan vatandaşlar ve esnaf için çeşitli destek paketleri açıklanırken, Kaynaşlı Belediyesi de ihtiyaç sahipleri vatandaşlara gıda kolisi yardımlarını sürüyor. Belediye Başkanı Birol Şahin'in çağrısına kulak veren iş insanları ve yurt dışında yaşayan Kaynaşlılılar, belediyenin ihtiyaç sahiplerine dağıtması için 500 gıda kolisi bağışında bulundu. Hayırseverlere teşekkürlerini sunan Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, "Avusturya'da çalışan Kaynaşlılı hemşerimiz Önder Canazlar önderliğinde Almanya, Avusturya ve Hollanda da yaşayan hemşehrilerimizin katkılarıyla ilçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilmek üzere yüzlerce gıda kolisi hazırlandı. Katkılarından dolayı gurbetçi hemşehrilerimize çok teşekkür ederiz. Allah yardımlarını kabul eylesin. Ayrıca, ilçemiz esnafının da destekleri ile belediyemize bağışlanan koli sayımız 500'ü görmüştür" dedi. - DÜZCE

Kaynaşlı Belediyesi'ne 500 gıda kolisi bağışlandı
Kaynaşlı Belediyesi'ne 500 gıda kolisi bağışlandı
Kaynaşlı Belediyesi'ne 500 gıda kolisi bağışlandı
Kaynaşlı Belediyesi'ne 500 gıda kolisi bağışlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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