Kaynarca'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murat Özer idaresindeki 34 SOE 48 plakalı otomobil, Kaynarca-Karasu yolu Küçükkaynarca mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan boş araziye devrildi.
Kazada, otomobil sürücüsü Özer ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.