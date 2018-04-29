Kaynarca'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kaynarca'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaynarca'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Murat Özer idaresindeki 34 SOE 48 plakalı otomobil, Kaynarca-Karasu yolu Küçükkaynarca mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan boş araziye devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Özer ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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