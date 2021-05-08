Son dakika haberleri... Kaynak yapılan römork lastiği patladı: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Kaynak yapılan römork lastiği patladı: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / KÖKSAL KILINÇ - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Kaynak yapılan römork lastiği patladı: 1 ölü, 1 yaralı Uşak'ta traktör römorkunun lastiğine kaynak yapıldığı sırada lastik patladı.

Kaynak yapılan römork lastiği patladı: 1 ölü, 1 yaralı

UŞAK - Uşak'ta traktör römorkunun lastiğine kaynak yapıldığı sırada lastik patladı. Lastiği patlaması sonucunda duvara savrulan tamirci hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Uşak'ta Ulubey İlçesine bağlı Sanayiciler Sitesi'nde meydana geldi. İddialara göre sanayi sitesinde tornacılık yapan Mustafa Vural (53), traktör römorku lastiğine kaynak yapıyordu. Havası indirilmeyen lastik, nedeni belli olmayan bir sebepten patladı. Patlamanın etkisiyle lastikten fırlayan jant önce tornacı Mustafa Vural'a sonrasında da farklı bir esnaf Recep Yılmaz'a isabet etti. Bacağına isabet eden jant sonucunda Recep Yılmaz yaralanırken, Mustafa Vural ise kafasından yaralandı. İhbarlar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk olay yerinde müdahale eden sağlık ekipleri, Mustafa Vural'ın hayatını kaybettiğini belirlerken Recep Yılmaz'ı ise ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan çalışmalar sonrasında ise Vural'ın cenazesi Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri... Kaynak yapılan römork lastiği patladı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri... Kaynak yapılan römork lastiği patladı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri... Kaynak yapılan römork lastiği patladı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri... Kaynak yapılan römork lastiği patladı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri... Kaynak yapılan römork lastiği patladı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri... Kaynak yapılan römork lastiği patladı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri... Kaynak yapılan römork lastiği patladı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri... Kaynak yapılan römork lastiği patladı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri... Kaynak yapılan römork lastiği patladı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÖKSAL KILINÇ

Çalıntı araçla başka şehre gezmeye giden 3 kafadar 88 kilometre sonra yakalandı
Çalıntı araçla başka şehre gezmeye giden 3 kafadar 88 kilometre sonra yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Meral Akşener Ruhsar Pekcan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Özcan Deniz Burak Sergen Seren Serengil
Spor Cyle Larin Salih Uçan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Kaynak yapılan römork lastiği patladı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 18:51:49. #1.16#

title