Kaynak: "G20 Zirvesinde Gelinen Nokta Erdoğan'ın 6 Yıldan Beri Söylediği Noktadır"

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Afrin bölgesinden Türkiye'ye taciz atışları yapıldığını belirterek, "Bu atışları yapanlar ve bunların arkasındaki o maşayı kullananlar bilmelidirler ki Türkiye asla bunlara müsamaha ile bakamaz. Türkiye, hak edene cezasını verir. Türkiye'nin sınırları her birimizin namusudur ve o sınırları asla çiğnetmeyiz" dedi.



Başbakan Yardımcısı Kaynak, Türkoğlu Belediyesi tarafından 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Avasım Türk Oyunları Festivali'ne katıldı. Festivalde konuşan Kaynak, PYD'nin yönetimindeki Afrin bölgesinden Türkiye'ye yönelik yapılan taciz atışlarını hatırlattı. Kaynak, "Afrin bölgesinden ülkemize taciz atışları yapılıyor. Bu atışları yapanlar ve bunların arkasındaki o maşayı kullananlar bilmelidirler ki Türkiye asla bunlara müsamaha ile bakamaz. Türkiye, hak edene cezasını verir. Türkiye'nin sınırları her birimizin namusudur ve o sınırları asla çiğnetmeyiz" diye konuştu.



Suriye'de yaşanan olayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkardığını ifade eden Kaynak, şöyle devam etti:



"6 yıldan beri tepelerine yağan bombalardan dolayı Suriyeli kardeşlerimiz için hep Cumhurbaşkanımız güvenli bölgeler önerisinde bulundu. Uçuşa yasak bölge olsun, güvenli bölge olsun ve buraya asla hain eller değmesin. Bakın Almanya'da G20 zirvesinde gelinen nokta bizim liderimizin 6 yıldan beri söylediği noktadır. Çünkü ortada somut bir örneği var. Kendi içindeki hainlerden temizlendikten sonra bizim o kahraman ordumuz Fırat Kalkanı bölgesinde 2 bin kilometreden fazla bir alanı DEAŞ terör örgütünden, PKK terör örgütünden ve rejim teröründen kurtarmıştır. Şimdi o bölgede 100 bine yakın Suriyeli kardeşimiz o güvenli bölgeye, kendi vatanlarına dönmüşlerdir. ve aynen bizim şu anda hasat yaptığımız gibi bu sene oradaki kardeşlerimiz kendi arazilerinden kendi mahsullerini almışlardır ve normal hayata geçmeye başlamışlardır. O bölgede sadece 67 bin çocuk, 67 bin yavru kendi okullarında bu sene eğitim görmeye devam etmişlerdir. O sebeple Afrin'den Türkiye'ye doğru taciz atışı atanlara bir kez daha buradan sesleniyorum. Herkes aklını başına almalıdır. Biz, ne ülkemize yönelik yapılan tacizleri cevapsız bırakırız, ne de bir masumu, bir mağduru kendi haline bırakırız. Bizim millet olma, bize Türk milleti olma vasfını veren bunlardır çünkü. Bizim için mesele sadece Türkiye'mizin içi değil, mesele sadece komşularımız değil, bizim meselemiz insanlık meselesidir. Bakın bu sene yapılan açıklamalara göre dünyadaki insani yardımlar için ABD'nin yaptığı harcama 6 milyar 300 milyon dolar. Türkiye'mizin yaptığı harcama da 6 milyar 200 milyon dolar. O, üzerine güneş batmayan imparatorluk, İngiltere'nin yaptığı harcama da 3 milyar dolar. Eğer herkes, bütün ülkeler milli gelirlerinden bizim kadar pay ayırsalar şunu bilmelisiniz ki hiçbir çocuk açlıktan ölmezdi." - KAHRAMANMARAŞ