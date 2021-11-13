KAYMAKAMLIK FUTBOL TURNUVASI ŞAMPİYONUNU BULDU

İspir Kaymakamlığı ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Futbol Turnuvası oynanan final maçı ile son buldu. Şehit Mustafa Karakaya Spor Kompleksi'ndeki halı sahada yapılan grup maçları ve devamındaki final maçları sonucunda finale kalmayı başaran İlçe Milli Eğitim futbol takımı ile Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü takımı finalde karşılaştı. Uzatmaya giden maç berabere sonuçlanınca kupa sahibi yapılan penaltı atışları sonucunda belirlendi. Kullandığı bütün penaltıları gole çeviren Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü takımı şampiyon oldu. Final maçına Kaymakamımız Murat ACAR, Belediye Başkanımız Ahmet COŞKUN, İspir Cumhuriyet Başsavcımız Ahmet BAYRAK, İlçe Emniyet Amirimiz Adem KARA, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet AYDIN, İlçe Müftümüz Mahmud CELEBİ, Mahalle Muhtarlarımız ve müsabakaya yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımız katıldı.

Müsabaka sonucunda kupa töreni gerçekleştirilirken turnuva 3. 'sü olan Anadolu Lisesi Takıma kupasını İspir Cumhuriyet Başsavcımız Ahmet BAYRAK, Turnuva 2. 'si olan İlçe Milli Eğitim Takımına kupasını Belediye Başkanımız Ahmet COŞKUN, turnuva 1. 'si yani şampiyon olan Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü takımına kupasını Kaymakamımız Murat ACAR takdim etti. Turnuva hakemlerimize ise plaket ile teşekkür edilirken, Kaymakamımız Murat ACAR turnuvanın düzenlenme aşaması dahil olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek şampiyon takımı bir kez daha tebrik etti.

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