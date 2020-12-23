Kaymakamlardan Başkan Pekmezci'ye ziyaret
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Kaymakamlardan Başkan Pekmezci'ye ziyaret

23.12.2020 11:14 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:18
Kaymakamlardan Başkan Pekmezci'ye ziyaret

Aydıntepe Kaymakamı Tanju Çanakcıoğlu ve Demirözü Kaymakamı Engin Tok, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret ettiler.

Aydıntepe Kaymakamı Tanju Çanakcıoğlu ve Demirözü Kaymakamı Engin Tok, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci kendilerini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek kaymakamlar Çanakçıoğlu ve Tok'a görevlerinde başarılar diledi.

Kaymakamlar Çanakcıoğlu ve Tok ise misafirperverliğinden ve kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Pekmezci'ye teşekkür ederek Bayburt'ta görev yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söylediler ve çalışmalarında başarı temennisinde bulundular. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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