Kaymakamlara veda programı düzenlendi
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Kaymakamlara veda programı düzenlendi

Kaymakamlara veda programı düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

DÜZCE (İHA) – Vali Cevdet Atay, son çıkan Kaymakamlar kararnamesi ile Düzce'den diğer şehirlere görevlendirilen kaymakamlar ile bir araya gelerek veda programı düzenledi.

DÜZCE (İHA) – Vali Cevdet Atay, son çıkan Kaymakamlar kararnamesi ile Düzce'den diğer şehirlere görevlendirilen kaymakamlar ile bir araya gelerek veda programı düzenledi.

Son çıkartılan Mülki İdare Amirleri Atamam kararnamesi ile Akçakoca, Gümüşova ve Çilimli Kaymakamları diğer şehirlere atandı. Düzce'de ki son çalışma haftalarını da tamamlayan Kaymakamlar için Vali Cevdet Atay ve ilgili kuruluşların katılımı ile veda programı düzenlendi. Akçakoca'da düzenlenen veda programında Vali Cevdet Atay, çalışmalardan ötürü kaymakamlara teşekkürlerini iletirken, yeni görev yerlerinde başarılar diledi. - DÜZCE

Kaymakamlara veda programı düzenlendi
Kaymakamlara veda programı düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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