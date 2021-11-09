Kaymakamımız Sayın Tufan Bağır GİLAN Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Selahattin GÜRKAN ve MASKİ Genel Müdürü ile bir araya geldiler.

MALATYA (Habermetre) - Kaymakamımız Sn. Tufan Bağır GİLAN Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Selahattin GÜRKAN ve MASKİ Genel Müdürü Sn. Memet MERT ile bir araya gelerek 2022 yılında İlçemize sunulacak yatırımları ve hizmetleri değerlendirdiler.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet