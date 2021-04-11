Kaymakamı duygulandıran hediye
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaymakamı duygulandıran hediye

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kaymakamı duygulandıran hediye

Korkuteli İlçe Nüfus Müdürü Sevim Kılıç, Korkuteli İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit'i makamında ziyaret ederek doğum belgesini hediye etti.

Korkuteli İlçe Nüfus Müdürü Sevim Kılıç, Korkuteli İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit'i makamında ziyaret ederek doğum belgesini hediye etti.

Korkuteli İlçe Nüfus Müdürü Sevim Kılıç ve İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ayşe Serap Güney, Korkuteli İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit'i makamında ziyaret ederek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirdi. Kılıç ve Güney, daha sonra Kaymakam Ömer Çimşit'in yaşam serüveninin başlangıcı olan "Doğum Belgesini" takdim etti. Kaymakamı Ömer Çimşit ise hediyeden ötürü Kılıç, ve Güney'e teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Bülent Ersoy Burcu Biricik Caner Cindoruk
Spor Diego Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Töre Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ukrayna
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kaymakamı duygulandıran hediye - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 00:13:57. #1.15#
title