Kaymakamdan vatandaşlara 'Ev ziyaretlerini erteleyin' uyarısı
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Kaymakamdan vatandaşlara 'Ev ziyaretlerini erteleyin' uyarısı

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Kaymakamdan vatandaşlara 'Ev ziyaretlerini erteleyin' uyarısı

Manisa'nın Selendi ilçesinde vatandaşlarla açık havada 'Vatandaşla Buluşma Toplantısı" yapan Kaymakam Ali Yıldırım, ülke genelinde olduğu gibi ilçede de korona virüs vakalarında artışlar yaşandığını belirterek, "Doğum günü, gün, mevlit, özel günler, taziye gibi, ev ziyaretlerini şu...

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Manisa'nın Selendi ilçesinde vatandaşlarla açık havada 'Vatandaşla Buluşma Toplantısı" yapan Kaymakam Ali Yıldırım, ülke genelinde olduğu gibi ilçede de korona virüs vakalarında artışlar yaşandığını belirterek, "Doğum günü, gün, mevlit, özel günler, taziye gibi, ev ziyaretlerini şu pandemi sürecinde ertelememiz gerekiyor. Eğer bunları yapmazsak yeniden kapanmaların önüne geçemeyiz" dedi.

Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım başkanlığında Selendi Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, daire amirleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, mahalle muhtarı Adem Akçakaya'nın katılımıyla Pınarlar Mahallesi'nde 'Vatandaşla Buluşma Toplantısı" gerçekleştirdi.

Mahalle meydanında pandemi kuralları çerçevesinde vatandaşların sorun, istek, şikayet ve önerilerini doğrudan dile getirebilmelerine imkan vermek ve çözüm üretmek amacıyla mahalle ziyaretlerine devam eden Kaymakam Yıldırım, Pınarlar Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlara ilçe genelinde artan Covid-19 salgınına karşı uyarılarda bulundu.

Kaymakam Yıldırım, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak adına ilçe genelinde alınan asayiş ve güvenlik tedbirleri, mahalle yolları ve yürütülen diğer çalışmalar üzerinde durularak yapılacak ve yapılması gereken çalışmalar hakkında Pınarlar Mahallesi sakinleriyle istişarede bulundu. Mahalle halkının sorunları ile taleplerini de dinleyen Kaymakam Yıldırım, sorunların çözümü noktasında ilgili tüm kurumların gereken hassasiyeti gösterdiğini ve koordineli bir şekilde çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

"Okul ve işyerinin kapanmaması için dikkat etmeliyiz"

Pandemi sürecinde ciddi bir sorun yaşamayan ilçenin tüm ülkede olduğu gibi vaka sayılarında artış yaşandığına dikkat çeken Kaymakam Ali Yıldırım, "Uzun zamandır ilçemizde sıkıntı yoktu, kontrollüydük gayet güzeldik ancak ülke genelindeki gibi bizde de vakalar artışa geçti, dışarıdan gelenlerin oluşturduğu, özellikle taziye ve toplu buluşmalarda ufak tefek artışlar var son 2 haftadır artışlar var. Bu anlamda çok önemli, bu konuda sizlerle sohbet etmek amacıyla bir araya geldik. Bu kapsamda sizlerden istirhamım tekrardan okulların kapanmaması ve tekrardan kapanmaların olmaması için esnafların kapanmaması için özellikle kurallara uymanız mesafe kurallarına uymanızı istiyoruz. Doğum günü, gün, mevlit, taziye gibi birbirimizi ziyaretlere ev ziyaretlerini şu pandemi sürecinde ertelememiz gerekiyor. Bizim vatandaşımız bilinçli onun için tedbirlere uyalım dikkat edelim" dedi. - MANİSA

Kaymakamdan vatandaşlara 'Ev ziyaretlerini erteleyin' uyarısı
Kaymakamdan vatandaşlara 'Ev ziyaretlerini erteleyin' uyarısı
Kaymakamdan vatandaşlara 'Ev ziyaretlerini erteleyin' uyarısı
Kaymakamdan vatandaşlara 'Ev ziyaretlerini erteleyin' uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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