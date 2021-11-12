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Kaymakamdan kemer takmayanlara 'tatlı' uyarı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kaymakamdan kemer takmayanlara 'tatlı' uyarı

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Bir Hareketine Bakar Hayat' trafik etkinliği kapsamında Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde de bir denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Bir Hareketine Bakar Hayat' trafik etkinliği kapsamında Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde de bir denetim yapıldı. Kaymakamı Bayram Sağır, kemer takmayan sürücüleri 'tatlı' ikram ederek uyardı.

Kapaklı ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Fevzi Bayram, İlçe Emniyet Müdürü Özkan Kara, polis ve jandarma ekipleri katıldı.

Caddede araçları tek tek kontrol eden Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, sürücüleri bilgilendirerek trafik kurallarını hatırlattı. Kemer takma kuralına uymayan sürücülere de sözlü uyarı yapan Kaymakam Sağır, akabinde tatlı ikram ederek kuralların önemli olduğunu söyledi.

Denetimde sürücülere bilgilendirici broşür de dağıtıldı. - TEKİRDAĞ

Kaymakamdan kemer takmayanlara 'tatlı' uyarı

Kaymakamdan kemer takmayanlara 'tatlı' uyarı

Kaymakamdan kemer takmayanlara 'tatlı' uyarı

Kaymakamdan kemer takmayanlara 'tatlı' uyarı

Kaymakamdan kemer takmayanlara 'tatlı' uyarı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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