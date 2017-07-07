Kaymakama Yönelik Saldırıya Bakan Soylu'dan Açıklama: Sağlık Durumu İyi

Teröristler tarafından Baykan ilçesi Yarımca köyü girişine tuzaklanan el yapımı patlayıcı, Kaymakam Mehmet Kocabey'in makam aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Saldırı sonrası hemen açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kaymakamımızın sağlık durumu iyi. Faillerle ilgili gerekli aramalar yapılıyor. Gereği yerine getirilecektir." dedi.

Bakan Soylu şunları söyledi:

"SAĞLIK DURUMU İYİ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili olarak, "Kaymakamamızın sağlık durumu iyi. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kendisiyle sabah saatlerinde konuştuk. Sağlığı yerinde. Valimiz de yanıbaşında. Allah'a çok şükürler olsun." açıklamasında bulundu.

"GEREĞİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ"

Vakan Soylu, "Terör örgütüne karşı yürütülen bu büyük mücadelede hem sabrımızı zorlamaya hem de ortaya koymuş olduğumuz bu kararlılığı etkilemeye çalışacaklardır. Ne kararlılığımızda ne de sabrımızda herhangi bir farklılık sözkonsuu olacaktır. 20 Haziran'da Hakkari'de çok iyi yetişmiş bir vatan evladını kaybetmiştik. Murat Üçöz yüzbaşımız. Jandarma komondomuz fail olan iki kişiyi etkisiz hale getirdi. Yüzbaşımızın da kanı yerde kalmadı. Biz büyük bir millet ve büyük bir devletiz. Bu olayda da faillerle ilgili gerekli aramalar yapılıyor. Gereği yerine getirilecektir." dedi.