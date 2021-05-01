Kaymakam yol denetiminde
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Kaymakam yol denetiminde

Kaymakam yol denetiminde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun Alaçam İlçe Kaymakamı Fikret Zaman, yol kontrol ve arama noktasında yapılan denetimleri kontrol etti.

Samsun Alaçam İlçe Kaymakamı Fikret Zaman, yol kontrol ve arama noktasında yapılan denetimleri kontrol etti.

Alaçam Beşyol mevkisi şehir girişi ve Bafra güzergahındaki kavşakta yapılan asayiş ve korona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerine ve arama faaliyetini denetleyen Kaymakam Zaman, sürücüler ve yolculara salgın tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu. Kaymakam Zaman, "Polis ekiplerimiz İçişleri Bakanlığımız tarafından alınan kararları 7/24 kuralına göre uyguluyorlar. Denetimler aralıksız olarak sürdürülecek. Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmasınlar. Bu konuda herkes duyarlılık gösterirse, uzmanların sözlerine kulak verirlerse süreci rahat atlarız" dedi. - SAMSUN

Kaymakam yol denetiminde
Kaymakam yol denetiminde
Kaymakam yol denetiminde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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