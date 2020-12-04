Kaymakam Yelek'ten köy ziyareti
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Kaymakam Yelek'ten köy ziyareti

04.12.2020 08:48 | Son Güncelleme: 04.12.2020 08:51
Kaymakam Yelek'ten köy ziyareti

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, köyleri ziyaret ederek vatandaşların talep ve sorunlarını yerinde dinledi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, köyleri ziyaret ederek vatandaşların talep ve sorunlarını yerinde dinledi.

Sık sık köy ziyaretleri gerçekleştireceğini söyleyen Kaymakam Yelek, köylerde devam eden çalışma ve hizmetleri de yerinde inceliyor. Gayda köyü Kayalar mezrasını ziyaret eden Kaymakam Yelek, köy sakinleri ile bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi. Sorun ve sıkıntıların çözümü noktasında kapılarının her zaman açık olduğunu kaydeden Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, "Hedefimiz, ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek ve en iyi koşullarda hayatlarını sürdürmelerini sağlamaktır. Bizim gayretlerimiz vatandaşlarımızın huzuru, refahı, mutluluğu ve aynı zamanda devletimizin onlara uzanan elleri olduğumuzu göstermek, onların her zaman yanında olduğumuzu bilmelerini sağlamaktır" dedi.

Köy sakinleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, ilgi ve alakalarından ötürü Kaymakam Yelek'e teşekkürlerini ilettiler.

Köy ziyaretinde Kaymakam Muhammed İkbal Yelek'e İlçe Jandarma Komutanı Abdulkadir Yağar da eşlik etti. - BİTLİS

Kaymakam Yelek'ten köy ziyareti
Kaymakam Yelek'ten köy ziyareti
Kaymakam Yelek'ten köy ziyareti
Kaymakam Yelek'ten köy ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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