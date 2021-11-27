KAYMAKAM YAMAN'DAN VEDA ZİYARETİ 26 2021, 11: 27

Görev yeri değişen ilçemiz Kaymakamı Hasan Yaman Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Görev yeri değişen ilçemiz Kaymakamı Hasan Yaman Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti. İçişleri Bakanlığının Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar kararnamesiyle Balıkesir'in Ayvalık İlçe Kaymakamlığına atanan Kaymakam Hasan Yaman, Başkanımız Bakkalcıoğlu'na veda ziyaretinde bulundu. Kaymakam Yaman ile bir süre görüşerek sohbet eden Başkanımız Bakkalcıoğlu, Kaymakam Yaman'a kendileri ile çalışmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bozüyük'e yapmış olduğu hizmetler nedeni ile teşekkür etti, yeni görev yerinde başarılar diledi.

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Görev yeri değişen ilçemiz Kaymakamı Hasan Yaman Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti. İçişleri Bakanlığının Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar kararnamesiyle Balıkesir'in Ayvalık İlçe Kaymakamlığına atanan Kaymakam Hasan Yaman, Başkanımız Bakkalcıoğlu'na veda ziyaretinde bulundu. Kaymakam Yaman ile bir süre görüşerek sohbet eden Başkanımız Bakkalcıoğlu, Kaymakam Yaman'a kendileri ile çalışmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bozüyük'e yapmış olduğu hizmetler nedeni ile teşekkür etti, yeni görev yerinde başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre