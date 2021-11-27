KAYMAKAM YAMAN'DAN VEDA ZİYARETİ 26 2021, 11: 27
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KAYMAKAM YAMAN'DAN VEDA ZİYARETİ 26 2021, 11: 27

KAYMAKAM YAMAN'DAN VEDA ZİYARETİ 26 2021, 11: 27
Habermetre - Haberler | Toplum

Görev yeri değişen ilçemiz Kaymakamı Hasan Yaman Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Görev yeri değişen ilçemiz Kaymakamı Hasan Yaman Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti. İçişleri Bakanlığının Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar kararnamesiyle Balıkesir'in Ayvalık İlçe Kaymakamlığına atanan Kaymakam Hasan Yaman, Başkanımız Bakkalcıoğlu'na veda ziyaretinde bulundu. Kaymakam Yaman ile bir süre görüşerek sohbet eden Başkanımız Bakkalcıoğlu, Kaymakam Yaman'a kendileri ile çalışmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bozüyük'e yapmış olduğu hizmetler nedeni ile teşekkür etti, yeni görev yerinde başarılar diledi.

HABER GÖRSELLERİ DİĞER HABERLER KAYMAKAM YAMAN'DAN VEDA ZİYARETİ 26 2021, 11: 27 BAŞKAN YARDIMCIMIZ ŞAHİNOĞLU "ONLAR"IN PROVALARINI ZİYARET ETTİ 26 2021, 08: 54 BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU GENÇLERİN TURNUVA HEYECANINA ORTAK OLDU 26 2021, 08: 47 KURTULUŞ KUPASI HEYECANI BAŞLADI 25 2021, 13: 47 BELEDİYEMİZ TARAFINDAN BOCCE ZAFER KUPASI DÜZENLENİYOR 25 2021, 13: 43 "ONLAR" 30 AĞUSTOS'A HAZIRLANIYOR 25 2021, 13: 39 MİLLETVEKİLİ TÜZÜN BOZÜYÜKLÜ HEMŞEHRİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ 24 2021, 20: 16 BELEDİYE BAŞKANIMIZ VOLEYBOL TAKIMI İLE BİR ARAYA GELDİ 24 2021, 08: 43 YAVRU KÖPEK SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLEREK AŞILANDI 23 2021, 13: 56 BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU ESNAF BULUŞMALARINA DEVAM EDİYOR 23 2021, 11: 29 Daha Fazla Göster

Görev yeri değişen ilçemiz Kaymakamı Hasan Yaman Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti. İçişleri Bakanlığının Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar kararnamesiyle Balıkesir'in Ayvalık İlçe Kaymakamlığına atanan Kaymakam Hasan Yaman, Başkanımız Bakkalcıoğlu'na veda ziyaretinde bulundu. Kaymakam Yaman ile bir süre görüşerek sohbet eden Başkanımız Bakkalcıoğlu, Kaymakam Yaman'a kendileri ile çalışmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bozüyük'e yapmış olduğu hizmetler nedeni ile teşekkür etti, yeni görev yerinde başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Vladimir Putin Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Cimilli İbo Demet Akalın Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Abdullah Avcı Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
KAYMAKAM YAMAN'DAN VEDA ZİYARETİ 26 2021, 11: 27 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 13:40:54. #1.16#

title