Kaymakam Vekili Altay'dan personele başarı belgesi
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Kaymakam Vekili Altay'dan personele başarı belgesi

Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay Sosyal Destek Ekibini başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Kaymakam Vekili Altay'dan personele başarı belgesi
24.06.2020 18:07 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:28

Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay Sosyal Destek Ekibini başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Koronavirüs Salgını Tedbirleri Kapsamında ilçede yayılmasını önlemek, 65 Yaş ve Üstü ile Kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sağlığını olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla kaymakamlık tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunda görevlerinde yüksek performans ve titizlik işlemlerini düzenli ve süratli yapılmasında sağladıkları katkılar ve mesailerden dolayı çeşitli kurumlarda görev yapan 90 personele Devrek Kaymakam Vekilli Ümit Altay tarafından başarı belgesi takdim edildi.

Genel Koordinatör Abdullah Turan nezaretinde Vefa Sosyal Destek Grup Koordinatörü Elif Karapınar, Devrek İlçe Seyahat Kurulu Başkanı Musa Çayırlı başta olmak üzere Pandemi sürecinde Vefa Sosyal Destek ekibinde çeşitli kurumlarda görev alan 90 personel Kaymakam Ümit Altay tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildiler.

Düzenlenen konuyla ilgili bilgi veren Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay," Pandemi süresince 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan ve karantina sürecinde olan vatandaşların taleplerini yerine getiren Vefa Sosyal Destek Ekibi 22.03.2020 tarihinden bu yana vatandaşların 8.132 çağrısına yanıt vererek banka, ilaç, gıda, izin ve çeşitli talepleri yerine getirdiklerinden dolayı vefa ekibini tebrik ediyorum. Arkadaşlarımız bu süreci çok başarılı bir şekilde ifa ettiler. Tekrar kendilerini tebrik ediyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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