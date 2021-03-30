Kaymakam ve başkan yaya geçidini kırmızıya boyadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaymakam ve başkan yaya geçidini kırmızıya boyadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kaymakam ve başkan yaya geçidini kırmızıya boyadı

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 'Trafikte kırmızı çizgimiz' uygulaması, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde de gerçekleştirildi.

İşte hem cumartesi hem de pazar günü kısıtlamaya dahil olacak 58 il
İşte hem cumartesi hem de pazar günü kısıtlamaya dahil olacak 58 il
2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu
2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 'Trafikte kırmızı çizgimiz' uygulaması, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde de gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında Kaymakam Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan yaya geçitlerine boya ile kırmızı çizgi çizdi.

Trafikte yayalara öncelik verilmesi amacıyla önceki yıllarda 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın', 'Trafikte yaya önceliği' gibi etkinliklerle gündemde tutularak, farkındalık oluşturulmak istenen etkinliklere bu kez 'Trafikte kırmızı çizgimiz' uygulamasıyla farkındalık oluşturuldu.

Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı Atatürk Bulvarı üzerinde yapılan uygulamada, Kaymakam Abdullah Uçgun, sürücüleri bilgilendirerek, 'Trafikte kırmızı çizgimiz' uygulamalarını anlattı. Uygulamada yayalara öncelik verilmesi amacıyla çizilen kırmızı çizgilere uyulması istendi. Uygulama kapsamında trafik ışıklarının olmadığı yaya geçitlerinde, okul önlerinde çizilen kırmızı çizgilerle sürücülerin yavaşlamaları, geçiş hakkında yayalara öncelik verilmesi amaçlanıyor.

Trafik polislerinin öncülük yaptığı uygulamada karayoluna çizilen kırmızı çizgilerde, sürücülerin yayalara öncelik vermesi uygulamalı olarak yapıldı. Uygulamaya katılan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun sürücülere 'Trafikte kırmızı çizgimiz' uygulamasını anlattı ve sürücülerin uygulamaya uymalarını isteyerek, "Trafikte her zaman öncelik yayalarındır, sizlerde de yayalara öncelik vermeniz gerekiyor." dedi.

Kaymakam Uçgun yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce uygulamaya konulan 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın', 'Yaya öncelikli trafik yılı', 'Trafikte yaya önceliği', 'Hepimiz yaya geçitlerindeyiz', 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' uygulamaları ile farkındalık oluşturularak trafikte yaya önceliği uygulamaya konulmuştu. Bizler devletin tüm kurumları olarak farkındalık oluşturmak amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak, bugün de yaya güvenliğini sağlamak üzere 'Trafikte kırmızı çizgimiz' adlı uygulama yapıyoruz. Amacımız bu tür etkinliklerle farkındalık oluşturarak, yayaların can güvenliklerini sağlamak, sürücülerin bu kurallara uymalarını sağlamak." dedi. - MANİSA

Kaymakam ve başkan yaya geçidini kırmızıya boyadı
Kaymakam ve başkan yaya geçidini kırmızıya boyadı
Kaymakam ve başkan yaya geçidini kırmızıya boyadı
Kaymakam ve başkan yaya geçidini kırmızıya boyadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ali İhsan Su Hayati Yazıcı Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Sam Sezen Aksu Acun Ilıcalı Merve Boluğur
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Şenol Güneş Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaymakam ve başkan yaya geçidini kırmızıya boyadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 15:16:24. #1.15#
title