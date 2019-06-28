Kaymakam Uzan, asfalt çalışmalarını inceledi

Rüstemgedik grup köy yolunda yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Bulanık Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihale edilen sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. GüzdüzüRüstemgedik grup köy yolunda devam eden 1. kat asfalt ile yol genişletme çalışmalarını inceleyen Kaymakam Uzan, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Grup köy yollarında başlayan birinci kat sıcak asfalt çalışmalarını inceleyen Uzan, "Sorumluluk alanımızdaki bütün yollara azami derecede önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı koşullarda ulaşım ihtiyaçlarını yerine getirmelerini istiyoruz. Bunun için köylere hizmet götürme birliğimiz tarafından ihalesi yapılan BSK çalışmalarına başladık. Çalışmalara titizlikle devam ediyoruz. Yıllardır sorun olan bozuk yolları yapıp, dar olan yolları genişleterek ilçemizin yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyoruz. Yolun medeniyet olduğuna inanarak ilçe genelindeki yol çalışmalarını en iyi hale getireceğiz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA