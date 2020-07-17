Kaymakam Ürkmezer'den TSO'ya veda ziyareti Alanya Kaymakamlığı görevine atanan Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar'a veda ziyaretinde bulundu.

Alanya Kaymakamlığı görevine atanan Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar'a veda ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Kaymakam Ürkmezer, Cumhurbaşkanlığı tarafından imzalanan Mülki İdare Amirleri kararnamesi ile yeni görev yerinin Alanya olduğunu belirtti.

Safranbolu gibi güzide kente yaklaşık olarak 3 yıl hizmet etmek şansı bulduğunu ifade eden Ürkmezer, "Geride kalan 3 yıla baktığım zaman güzel anıları Safranbolu'nun güzel insanlarını hatırlayacağım. Hizmet süremiz boyunca kamu kurum ve kuruluşlarla uyumlu bir şekilde çalıştık. Bu kurumlardan biriside Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası. Ali Sami Acar Bey'in nezdinde Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Herkesten haklarını helal etmesini istiyorum. Eğer benim hakkım varsa benden tarafa helal olsun" dedi.

Ali Sami Acar da Ürkmezer'e yenmi görev yerinde başarılar diledi.

Ürkmezer'e görev yaptığı süresi içerisindeki hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Acar, şunları kaydetti:

"Safranbolu'ya 3 yıl Kaymakam olarak, bu 3 yılın 2 yılını da hem kaymakam hem belediye başkanı olarak hizmet veren Fatih Ürkmezer'e ilçemize yapmış olduğu özverili çalışmalar için sonsuz teşekkür ediyorum. Kendisine ne zaman sorunlarımızı, dertlerimizi iletsek kaygısız kalmadan, sorunların çözüme kavuşturulması için var gücüyle çalıştı. Safranbolu'da yapmış olduğu başarılı çalışmaları Alanya'da da gerçekleştireceğine eminim. Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası olarak kaymakamımıza güle güle diyorum. Rabbim yolunu açık etsin." - KARABÜK

Kaynak: İHA