Kaymakam Ülkü'den pandemi denetimi

Malatya'nın Arguvan ilçesinin yeni Kaymakamı Kemal Ülkü, esnafları ziyaret ederek, pandemi kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.

Cumartesi ve pazar günleri mesai mefhumu gözetmeden esnafları ziyaret ederek, covid-19 kurallarını denetleyen Kaymakam Ülkü, vatandaşlara kendini tanıtıp Covid-19 önlemlerini kontrol etti. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu söyleyen Kaymakam Kemal Ülkü, "Hem esnaflarla tanışıyorum, hem de Covid-19 kuralları denetimi yapıyorum" ifadelerini kullandı. Ülkü, " Biz her zaman vatandaşlarımızla iç içeyiz. Sürekli sahada, onların dertleriyle dertleniyorum. Pandemi nedeniyle bakanlığın yayımladığı kuralları tek tek anlatarak esnaf ile vatandaştan sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaları konusunda ikaz ediyoruz. Pandemiden kurtulmanın tek yolunun gerekli aşıların yapılmasından geçtiğini dile getiriyoruz. Toplum olarak kurallara uyarak gerekli aşılarımız yaptırarak ancak bu pandemiden kurtulabiliriz. Bu kapsamda pandemi süresince denetimler daha da aralıksız durmaksızın devam edecektir" dedi. - MALATYA

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