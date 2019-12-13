Kaymakam Uğur Kapar gazileri ziyaret etti

13.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:38

İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar, gazileri ziyaret etti.



İlçede yaşayan gazileri evlerinde ziyaret eden Kaymakam Kapar gaziler ve aileleriyle bir süre sohbet etti.

Gazilerin ve ailelerin yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Kapar, "Şehitlerimizin aileleri ve hayatta olan gazilerimizi her zaman hatırlamak, onların sorunları ile yakından ilgilenmek bizlerin en büyük sorumluluğu ve görevidir. Şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Kaymakam Kapar'a ziyaretlerinde İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Dalfidan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Türkoğlu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali İhsan Demir eşlik etti.

Kaynak: AA