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Kaymakam Türkmen "Devletin kapısı herkese açık"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kaymakam Türkmen

Kağızman Kaymakamı Hamza Türkmen, "Kaymakamlık devletin makamıdır ve bu kapı vatandaşa her zaman açıktır" dedi.

Kağızman Kaymakamı Hamza Türkmen, "Kaymakamlık devletin makamıdır ve bu kapı vatandaşa her zaman açıktır" dedi.

Kağızman Kaymakamlığı görevine başlayan Hamza Türkmen, bekleyen hizmet ve sorunların çözülmesi için kolları sıvadı.

İlçe genelinde kış mevsimine girilmeden birçok köyde yol ve altı yapı çalışmalarının hızlanması eğitim öğretimin aksamaması için ilgili bütün kurumlardan brifing alan kaymakam Türkmen vatandaşın mağdur olmaması için bütün kurumların üzerine düşen görevleri titizlikle yapmaları talimatını verdi.

Özelikle salgın döneminde eğitimin aksamaması için tedbirlere sıkı sıkıya uyulması gerektiğini belirten kaymakam Türkmen "Hep birlikte Kağızman için elimizden gelen destek ve çalışmaları yapacağız" dedi. - KARS

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