Kaymakam Türkmen, Bismil Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol ile Bismil Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol ile Bismil Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Ziyarette kursiyerlerle görüşen Türkmen, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

El emeğinin, özverinin önemine vurgu yaparak, ortaya çıkartılan tüm eserlerin bu manada paha biçilemez olduğunu kaydeden Türkmen, kursları daha nitelikli hale getirmek, ortaya çıkan ürünleri tüketiciye uygun fiyat ve koşullarda ulaştırmak için yeni projeler hayata geçirmeye devam edeceklerini bildirdi.

Kurudere Mahallesini de ziyaret eden Türkmen, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz