Kaymakam Türkman, İlçe Milli Eğitim Müdiresi Yörük'ü kabul etti
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Kaymakam Türkman, İlçe Milli Eğitim Müdiresi Yörük'ü kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kaymakam Türkman, İlçe Milli Eğitim Müdiresi Yörük'ü kabul etti

Van'ın Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Elif Yörük'ü kabul etti.

Van'ın Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Elif Yörük'ü kabul etti.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin'in yerine atanan Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdiresi Elif Yörük, Kaymakam Türkman tarafından kabul edildi. Elif Yörük'e yeni görevinde başarılar dileyen Kaymakam Türkman, ilçede eğitim çıtasının yükseltilmesi için hayata geçirilecek her projeye destek vereceklerini belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın iyi bir eğitim alması için tüm kurumlarımızla işbirliği halinde çalışıyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde devam eden ve planlanan projelerimiz için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Şimdiye kadar yaptığı hizmetlerden dolayı önceki müdürümüz İhsan Keskin'e teşekkür ediyorum. Yeni müdiremiz Elif Yörük'e de görevinde başarılar diliyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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