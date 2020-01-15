Kaymakam Tortop'a ziyaretler

15.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:42

Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi yetkilileri Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop'u makamında ziyaret etti.



Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Yardımcısı Ahmet Alaka, İl İtfaiye Eğitim Grup Amiri Erol Barış, Güvenlik ve Acil Koordinasyon Merkezi yetkilisi Erkan Şahinci, Afet ve Acil Durum Yönetimi yetkilisi Yakup Ulucan, İl Jandarma Komutanlığı yetkilisi Recep Bolat, 112 Ambulans Servis yetkilisi Mustafa Ateş, Orman İşletme Müdürlüğü yetkilisi Fatih Sezer, İl Emniyet Müdürlüğü yetkilisi Lütfi Çalık ve 112 Acil Çağrı Merkezi Ön Masa yetkilisi Ahmet Omay'dan oluşan heyet Kaymakam Eflatun Can Tortop'a çağrı merkezi çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Tortop, "Vatandaşlardan ricamız lütfen 112 Acil Çağrı hattını gereksiz yere aramasınlar. Bir gün bu hat onlara da lazım olacaktır." dedi.

Kaynak: AA