Kaymakam Sinanoğlu vatandaşlarla bir araya geldi
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Kaymakam Sinanoğlu vatandaşlarla bir araya geldi

09.12.2020 17:22 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:26
Kaymakam Sinanoğlu vatandaşlarla bir araya geldi

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Sur Mahalle Muhtarı Mehmet Karaduman ve beraberindeki mahalle sakinleri ile bir araya gelip mahalle sorunları hakkında istişarede bulundu.

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Sur Mahalle Muhtarı Mehmet Karaduman ve beraberindeki mahalle sakinleri ile bir araya gelip mahalle sorunları hakkında istişarede bulundu.

Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Sur Mahallesi Muhtarı Mehmet Karaduman ve beraberindeki mahalle sakinleri ile makamında bir araya geldi. Sur Mahalle Muhtarı ve beraberindekiler Sur Mahallesinde biten ve devam eden projeler hakkında Kaymakam Sinanoğlu'na bilgi verdi. Sur Mahalle Muhtarı Muhsin Karaduman Kaymakam Davut Sinanoğlu'na Sur Mahallesine yapılan hizmetlerden dolayı tüm mahalle sakinleri adına teşekkürlerini iletip bir tablo hediye etti.

Kaymakam Sinanoğlu da vatandaşların rahat edebilmeleri için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. - ŞIRNAK

Kaymakam Sinanoğlu vatandaşlarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abidin Yel

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