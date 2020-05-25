Kaymakam Sinanoğlu'ndan polislere baklava ikramı Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçede uygulama noktalarında görevli polisleri ziyaret ederek hem bayramlarını kutladı hem de baklava ikramında bulundu.

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçede uygulama noktalarında görevli polisleri ziyaret ederek hem bayramlarını kutladı hem de baklava ikramında bulundu.

Kaymakam Sinanoğlu beraberinde İlçe Emniyet Müdürü İzzet Güner ile birlikte Ramazan Bayramı dolayısı ile ilçenin huzuru, güvenliği, can ve mal emniyeti ile vatandaşlarımın sağlığı için çalışan kamu görevlilerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Polislere baklava ikramında bulunan Kaymakam Sinanoğlu ve beraberindekiler, beraber çay içip sohbet etti. Kaymakam Sinanoğlu, polislerin görevlerinin zor ve meşakkatli olduğunu belirterek, bunun bilincinde olduklarını söyledi. Kaymakam Sinanoğlu, "Bu sene bayramı herkes çocuklarıyla evlerinde kutluyor. Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının gelmesiyle beraber biz de görevi başında olan arkadaşlarımızı ziyaret ederek bayramlarını kutladık. Bu kapsamda kapama yol kontrol noktasında olan polislerimizi, askerlerimizi, hastanede nöbette olan sağlık çalışanlarımızı ve itfaiye ekiplerini ziyaret ettik. Bu ziyaretlerde sosyal mesafeye ve maske kullanımına riayet ederek arkadaşlarımızın bayramlarını kutladık. Evlerimizde çocuklarımızla bayramımızı kutlarken görevi başında olan polis, asker, itfaiye, zabıta ve sağlık personelleri bizler için nöbet tutuyorlar. Onları ziyaret ederek bayramlarını kutladık. Başta Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülke genelinde Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığımızın gayretli çalışmaları sayesinde korona virüsle mücadelede başarı sağlanmıştır. İlimizde de valimizin önderliğinde ve başta İl Sağlık Müdürlüğümüzün gayretleri çalışmalarıyla tüm ilimizde korona virüs vakalarında ciddi bir mücadele yürütülmüş ve vaka sayılarının artmasının önüne geçilmiştir. Bunun böyle devam etmesi adına da hemşehrilerimizin alınan tedbirlere riayet etmesi gerekiyor. Özellikle görevi başında olan tüm kamu görevlilerimizin ve tüm Cizreli hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyorum" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA