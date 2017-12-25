Kaymakam Şimşek'ten Başarılı Sporculara Ziyaret

Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, başarılı genç sporcuları okullarında ziyaret etti.



Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, liseler arası hentbol şampiyonasında bölge birincisi olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan Yükseliş Anadolu Lisesi Erkekler Hentbol Takımı ile liseler arası voleybol il birincisi olarak bölge elemelerine katılmaya hak kazanan Yükseliş Anadolu Lisesi Kızlar Voleybol Takımı sporcularını okulunda ziyaret ederek kutladı.



Sporcuları elde ettikleri başarılarından dolayı kutlayan Kaymakam Şimşek, "Yükseliş Anadolu Lisesi sporda daha önceki elde ettiği Hentbol Dünya Şampiyonluğu ile Antalya'da bir marka olmuştur. Her iki takımımızı kutluyor, her ikisinden de daha iyi başarılar bekliyorum." dedi.



Konuşma sonrası sporcuları madalya ile ödüllendirdi.



Yükseliş Anadolu lisesinde düzenlenen programa, Belediye Başkanı Ramazan Çalık, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürü Mevlüt Özen, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Yükseliş Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Çalık katıldı.