Kaymakam Şener Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen çocuklarla buluştu
Kilis'in Polateli ilçe Kaymakamı Mahmut Şener, Yaz Kuran kursunda eğitim gören öğrenciler ile bir araya geldi.
Kilis'in Polateli ilçe Kaymakamı Mahmut Şener, Yaz Kuran kursunda eğitim gören öğrenciler ile bir araya geldi.
Kaymakam Mahmut Şener, İlçe Müftüsü Recep Çarpar ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Mustafa Zateroğulları, Güldüzü Merkez Cami ve Karapınar Caminde yaz kuran kursunda eğitim gören öğrencileri ziyaret ettiler. Kurs faaliyetleri hakkında Cami görevlilerinden bilgi alan Kaymakam Mahmut Şener öğrencilerle sohbet ederek başarılar diledi. - KİLİS
Kaynak: İHA
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