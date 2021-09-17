Kaymakam Pişkin'den, Başkan Tutal'a ziyaret - Haberler
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Kaymakam Pişkin'den, Başkan Tutal'a ziyaret

AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Kaymakam Pişkin'den, Başkan Tutal'a ziyaret

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı ziyaret etti.

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı ziyaret etti.

İlçeye yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında istişarede bulunan Pişkin ve Tutal, ilçede iki kurumun işbirliği içerisinde Seydişehir'in geleceği için yapabilecek projeler ve yatırımlar hususunda görüş alışverişinde bulundu.

Seydişehir'in güzel bir ilçe olduğunu ifade eden Kaymakam Deniz Pişkin, Seydişehir'de görev yapacağı süre içerisinde vatandaşların huzur ve refahı için belediye ve diğer sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile el ele, birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını söyledi.

Tutal ise, "Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın timsali olan ilçede her zamanki gibi büyük bir uyum içinde Seydişehir için çalışmaya devam edeceğiz. Seydişehir'e kazandıracağımız güzel yatırımlar ve hizmetler için el ele vererek bu hizmetlere yenilerini ekleyeceğiz." dedi.

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri
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