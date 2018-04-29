Kaymakam Öztürk'ten 'Berat Kandili' Mesajı

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Kaymakam Öztürk, yayınladığı mesajda, "Yüce rabbimizin 99 isminden El-Gafür'un manası; 'affı, mağfireti bol' sıfatıyla kendisine el açıp dua edenleri geri çevirmediği Berat Kandilinizi tebrik ediyor, bu mübarek günün başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine vesile olması niyazı ile saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - VAN