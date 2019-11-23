Kaymakam Otcu, Şehit Öğretmen Temizkan'ı kabrini ziyaret etti

23.11.2019 09:53 | Son Güncelleme: 23.11.2019 09:58

Mersin'in Tarsus ilçesinde şehit öğretmen Buminhan Temizkan, Kaymakam Otcu tarafından mezarı başında anıldı.



Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, 11 Eylül 1994 tarihinde Tunceli Mazgirt İlçesi, Darıkent Kasabası İlköğretim Okulunda görevi başındayken terör örgütü PKK tarafında 6 arkadaşıyla birlikte şehit edilen ve Yenice Merkez İlk/Ortaokuluna ismi verilen öğretmen Buminhan Temizkan'ın Yenice Mahallesindeki mezarı başında dualarla andı.



Tarsus Kaymakamı Otcu, "Bizler her şeye rağmen direnen ülkemizin dört bir yanında fedakarca kutsal görevi gerçekleştirmeye çalışan öğretmenlerimizin yolunda gideceğiz. Öğretmenlerimizi şehit edenler bir kez daha farkına varmıştır ki bu kutsal meslek bitmeyecek ve kararlılıkla devam edecektir. Başta şehidimiz Buminhan Temizkan olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, mekanları cennet olsun" dedi.



Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, kabir ziyaretinin ardından şehidin adını taşıyan "Şehit Buminhan Temizkan Öğretmenler Derneği"ni ziyaret etti.



Dernek ziyaretinde Dernek Hatıra Defterine ziyaretle ilgili duygularını yazan Kaymakam Otcu, Dernek Başkanına Kuran-ı Kerim ve Bayrak hediye etti.



Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, daha sonra Yenice Mahallesinde bulunan Şehit Hüseyin Aytürk'ün kabrini ve ailesini ziyaret etti. - MERSİN

Kaynak: İHA