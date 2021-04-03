Kaymakam, öğrencilerle ders işledi
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Kaymakam, öğrencilerle ders işledi

İhlas Haber Ajansı / SEDA ÖZEL - Haberler | Güncel

Kaymakam, öğrencilerle ders işledi Sivas'ın Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, öğrencilerle ders işledi.

Kaymakam, öğrencilerle ders işledi

SİVAS - Sivas'ın Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, öğrencilerle ders işledi.

İlçe merkezinde bulunan Gazi İlkokulu öğretmenlerinden Seval Polat'ın isteği üzerine Hayat Bilgisi dersine giren Kaymakam Mehmet Sayın, üçüncü sınıf öğrencilerine ünite konusu Türkiye'de yönetim sistemi hakkında bilgi verdi. 3/A sınıfında öğrencilere ders konusunu anlatan Sayın, merkezi yönetim sistemi, taşra yönetim sistemi, yerel yönetimler ve görevleri ile ilgili öğrencilere açıklamalar yaptı, öğrencilerin sorularını cevapladı.

Konu hakkında açıklama yapan sınıf öğretmeni Seval Polat, "Hayat Bilgisi dersimizde ülkemizin yönetim sistemi birimlerini işledik. Öğrencilerimizin konuyu daha iyi anlayabilmesi için Sayın Kaymakamımızı derse davet ettik. Çocuklarımız için verimli bir ders oldu, desteklerinden dolayı Sayın Kaymakamımıza teşekkür ederiz" dedi.

Kaymakam, öğrencilerle ders işledi
Kaymakam, öğrencilerle ders işledi
Kaymakam, öğrencilerle ders işledi
Kaymakam, öğrencilerle ders işledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDA ÖZEL

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