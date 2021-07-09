Kaymakam Mehmetbeyoğlu öğrencilerle buluştu
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Kaymakam Mehmetbeyoğlu öğrencilerle buluştu

İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan - Haberler | Yerel

Kaymakam Mehmetbeyoğlu öğrencilerle buluştu Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, gençlik buluşmaları kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu öğrencilerle buluştu

VAN - Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, gençlik buluşmaları kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Erciş Kaymakamlığı ile Evrensel Hafızlar Derneğinin desteğiyle oluşturulan Gençlik Kitap Kahvede ders gören gençlerle bir araya gelen Kaymakam Mehmetbeyoğlu, gençlerin gelecek planlarını dinledi. Nuri Mehmetbeyoğlu, "Normalleşme ile birlikte gençlerle daha sık bir araya geleceğiz. Burada sizlerin sorunlarını ve önerilerini dinleyeceğim. Sizler geleceğimizsiniz, sizlere ne katkı sunmamız gerekiyorsa elimizden gelenin en iyisini yapacağız inşallah" dedi.

Erciş Kitap Kahve Koordinatörü Cafer Şahan da, Gençlik ve Spor Bakanlığının verdiği destekle Evrensel Hafızlar Derneğinin bünyesinde açılan merkezin 5 yıldır hizmet verdiğini söyledi. Şahan, "Yılda 35 bin gencimizin ziyaret ettiği, kitap okuduğu ve ders çalıştığı kitap kahvemizde ücretsiz bir şekilde ikramlar yapılıyor. Erciş Kaymakamımız Nuri Mehmetbeyoğlu da gençlerimizi ziyaret ederek, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerle hasbıhal ettiler" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu öğrencilerle buluştu
Kaymakam Mehmetbeyoğlu öğrencilerle buluştu
Kaymakam Mehmetbeyoğlu öğrencilerle buluştu
Kaymakam Mehmetbeyoğlu öğrencilerle buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan

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