Kaymakam Koç, başarılı idareciyi evinde ziyaret ederek ödüllendirdi
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Kaymakam Koç, başarılı idareciyi evinde ziyaret ederek ödüllendirdi

Kaymakam Koç, başarılı idareciyi evinde ziyaret ederek ödüllendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, özverili ve başarılı çalışmalarıyla eğitime desteklerinden dolayı Vehbi Koç İlkokulu Müdürü Osman Aydın'ı evinde ziyaret ederek, başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, özverili ve başarılı çalışmalarıyla eğitime desteklerinden dolayı Vehbi Koç İlkokulu Müdürü Osman Aydın'ı evinde ziyaret ederek, başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak ile birlikte, Vehbi Koç İlkokulu Müdürü Aydın'ı evinde ziyaret etti. Başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı Aydın'ı tebrik eden kaymakam Koç, kendisine başarı belgesini taktim etti. Aydın, 35 yıllık meslek hayatında birçok belge ve ödül aldığını, ancak ilk kez evinde Kaymakam ve Belediye Başkanının elinden başarı belgesi aldığı için mutlu olduğunu ifade etti.

"Eğitim birinci önceliğimizdir"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, eğitimin her zaman birinci öncelikleri olduğunu söyledi. Milletleri ancak eğitimin kurtaracağını belirten Kaymakam Koç, "Öğretmen ve idarecilerimizin gerek fiziksel güzelliklere gerekse eğitim alanındaki başarıları yakinen görüyorum. Belediye olarak her zaman eğitime destek sunmaya gayret ediyoruz. Belediye ve kaymakamlık olarak eğitime katkı sunan herkesin yanındayız. Katkılarından dolayı okul müdürümüz Osman Aydın'ı evinde ziyaret ederek, başarılı belgesini taktim ettik. Başarılı idarecilerimiz ve öğretmenlerimizi ödüllendirmeye devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaymakam Koç, başarılı idareciyi evinde ziyaret ederek ödüllendirdi
Kaymakam Koç, başarılı idareciyi evinde ziyaret ederek ödüllendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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