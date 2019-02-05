Kaymakam Kendüzler'den Esendere Gümrük Kapısına Ziyaret

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, Esendere Gümrük Kapısını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Beraberindeki İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Ahmet Ayvaz, İlçe Emniyet Müdürü Haluk baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ile sınır kapısına gelen Kaymakam Ramazan Kendüzler, Esendere Gümrük Müdürü Olgun Toprakçı tarafından karşılandı. Sınır kapısında incelemelerde bulunarak, İran'dan Türkiye'ye gelen vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kaymakam Kendüzler, vatandaşların giriş ve çıkışta yaşadıkları sıkıntıları dinledi.

İran'a giriş-çıkışların yapıldığı sınır kapısı ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Kendüzler, buradaki incelemelerinin ardından Esendere Belediyesine geçti.

Esendere Belediyesinin personelleriyle bir araya gelen Kaymakam Kendüzler, daha sonra ilçe merkezine geçti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA